Эксперт оценил технические возможности нового самолёта МС-21-310
- РИА Новости
Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
«Благодаря двум типам двигателей у заказчиков будет выбор. Это общемировая практика. Основные производители самолётов такого класса Boeing и Airbus предлагают своим заказчикам самолёты с альтернативными двигателями. Как минимум два типа двигателей на выбор», — сказал Роман Гусаров.
Бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот Юрий Сытник в эфире НСН рассказал, насколько это важное достижение для российской авиации.
«МС-21 — среднемагистральный самолёт нового поколения с прекрасной аэродинамикой, и самое главное — с российскими двигателями. ПД-14 — это первый российский двигатель, сделанный для гражданской авиации, он очень перспективный. Специалисты создали новые лопатки с керамическим покрытием, новые виды охлаждения турбины — это большое достижение не только для России, но и для мира», — отметил он.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 50 тыс. москвичей заняты в авиационной промышленности.