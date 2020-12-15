Эксперт оценил технические возможности нового самолёта МС-21-310

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Возможность использовать в самолёте МС-21-310 два типа двигателей расширяет потенциальную базу заказчиков за рубежом, считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Эксперт оценил технические возможности нового самолёта МС-21-310
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Благодаря двум типам двигателей у заказчиков будет выбор. Это общемировая практика. Основные производители самолётов такого класса Boeing и Airbus предлагают своим заказчикам самолёты с альтернативными двигателями. Как минимум два типа двигателей на выбор», — сказал Роман Гусаров.

Бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот Юрий Сытник в эфире НСН рассказал, насколько это важное достижение для российской авиации.

«МС-21 — среднемагистральный самолёт нового поколения с прекрасной аэродинамикой, и самое главное — с российскими двигателями. ПД-14 — это первый российский двигатель, сделанный для гражданской авиации, он очень перспективный. Специалисты создали новые лопатки с керамическим покрытием, новые виды охлаждения турбины — это большое достижение не только для России, но и для мира», — отметил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 50 тыс. москвичей заняты в авиационной промышленности.

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