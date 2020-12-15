Пожарный рассказал о спасении трёх детей из горящей квартиры в Бурятии

Начальник пожарной части бурятского села Нижний Саянтуй Николай Медведев во внерабочее время спас из соседского горящего дома трёх детей.

Об этом пишет kp.ru.

Мужчина вернулся домой после смены и обнаружил пожар на втором этаже в квартире соседнего дома.

«Я схватил с полки боёвку (боевая одежда пожарного. — RT), которая всегда под рукой, накинул прямо на футболку, переобулся и побежал на подмогу. Бригады на месте ещё не было. Когда приблизился, из окна второго этажа вместе с тремя детьми выглянула женщина и начала звать на помощь. Увидев меня, закричала: «Что нам делать?» Я крикнул ей, чтобы быстрее собирала детей», — рассказал Медведев.

В дыму он добрался до квартиры и забрал у женщины детей. После этого Николай Медведев постучался в каждую дверь и убедился, что все жильцы успели спастись.

Как позже выяснил приехавший на место происшествия наряд, в квартире произошло короткое замыкание.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане из горящего дома 14-летний подросток спас трёх братьев.