В Минпросвещения рассказали об идее ассоциации школ России и Белоруссии

Министерство просвещения предлагает создать ассоциацию школ России и Белоруссии, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Выведению взаимодействия образовательных ведомств на системный уровень могло бы послужить создание ассоциации школ России и Беларуси в целях развития школьных обменов, стажировок преподавателей на базе школ-партнёров, формирования совместных образовательных программ с привлечением ведущих вузов педагогического профиля России и Беларуси», — приводит слова Кравцова Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

Отмечается, что по итогам совместной коллегии запланировано подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества в области образования и науки до конца 2021 года между Министерством просвещения России, Министерством образования

и науки России, Министерством образования Республики Беларусь и Государственным комитетом по науке

и технологиям Республики Беларусь.