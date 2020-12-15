Министр спорта рассказал о выздоровлении после коронавируса

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Министр спорта России Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Министр спорта рассказал о выздоровлении после коронавируса
  • РИА Новости

«Я переболел, да, таким естественным образом. А сейчас я уже прошёл (карантин. — RT), все сроки выдержаны», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у него организм уже сам выработал необходимые антитела.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, вылечился и вышел на работу.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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