Министр спорта рассказал о выздоровлении после коронавируса
- РИА Новости
«Я переболел, да, таким естественным образом. А сейчас я уже прошёл (карантин. — RT), все сроки выдержаны», — цитирует его ТАСС.
По его словам, у него организм уже сам выработал необходимые антитела.
Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, вылечился и вышел на работу.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.