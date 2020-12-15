В здании петербургского университета произошёл пожар

В здании Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в ночь на вторник, 15 декабря, загорелась крыша.

Как сообщает kp.ru, пожарные работали по повышенному номеру сложности.

«14 декабря в 23:26 поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, набережная реки Мойки, дом 61. На территории Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича в четырёхэтажном здании горела кровля на площади 20 кв. м», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 00:06 ранг пожара был повышен до №1-Бис. Около двух часов у спасателей ушло на то, чтобы потушить возгорание.

На месте происшествия работали восемь единиц техники и 24 человека из личного состава МЧС.

Причины ЧП выясняются.