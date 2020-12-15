Мать убитой в Оленинском районе девушки обратилась к прокурору Тверской области
- РИА Новости
По мнению женщины, убийцу дочери надо судить не по ч. 1 ст. 105 УК России, а по ч. 2 этой статьи — убийство с особой жестокостью.
«Я настаиваю на том, что действия Чижова А.С. квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК России неверно! Он должен быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 105 УК России за совершение убийства с особой жестокостью. Кроме того, я настаиваю на возбуждении уголовного дела по факту изнасилования моей дочери», — цитирует tverigrad.ru обращение женщины.
25 ноября, как сообщало kp.ru, следователи завершили расследование уголовного дела.
Уточняется, что девушка пропала 12 июля. В тот день она из Твери поехала в посёлок Оленино и больше на связь не выходила.
16 июля тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района.
Следователи выяснили, что девушка выехала в лес со знакомым. Молодые люди поругались. Злоумышленник взял отвертку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал её душить. Одежду убитой девушки мужчина раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.
Позже он был задержан. Суд над 26-летним жителем Оленино Александром Чижовым, которому было предъявлено обвинение, начнётся 22 декабря.