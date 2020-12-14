В ОСК назвали Россию главной мировой ледоколостроительной державой

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Россия удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава. Об этом в интервью ФАН рассказал глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В ОСК назвали Россию главной мировой ледоколостроительной державой
  • © Пресс-служба ОСК

«Россия сегодня прочно удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава. Мы построили мощнейший атомный, мощнейший дизель-электрический, первый в мире двухтопливный ледоколы», — сказал он.

По его словам, в мире нет аналогов российской ледоколостроительной программе.

Ранее в состав российского атомного флота вошёл самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220.

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