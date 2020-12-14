В ОСК назвали Россию главной мировой ледоколостроительной державой
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«Россия сегодня прочно удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава. Мы построили мощнейший атомный, мощнейший дизель-электрический, первый в мире двухтопливный ледоколы», — сказал он.
По его словам, в мире нет аналогов российской ледоколостроительной программе.
Ранее в состав российского атомного флота вошёл самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220.