В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Одинцове
Площадь пожара в складском помещении в подмосковном городе Одинцово возросла до 1200 кв. м.
- © ГУМЧС России по Московской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«На 17:15 — площадь горения составляет 1200 кв. м», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар на складе.
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