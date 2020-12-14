В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Одинцове

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Площадь пожара в складском помещении в подмосковном городе Одинцово возросла до 1200 кв. м.
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Одинцове
  • © ГУМЧС России по Московской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На 17:15 — площадь горения составляет 1200 кв. м», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар на складе.

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