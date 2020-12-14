В Крыму рассказали, на что пойдут средства от продажи «Массандры»
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Об этом информирует «Крыминформ».
«Часть прогнозных доходов от реализации вышеуказанных акций — 2 млрд 837 млн рублей — планируется в данном бюджете направить на следующие расходы: Министерству здравоохранения — 1 млрд 217 млн рублей», — сообщила Кивико.
Минтруда и соцзащиты Крыма получит 155,4 млн рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми.
Минобразования получит 29 млн рублей на покупку учебников по русскому языку для учеников 8—9-х классов, а «Крымпатриотцентр» — 23 млн рублей на поддержку добровольческой и волонтёрской деятельности.