В Крыму рассказали, на что пойдут средства от продажи «Массандры»

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Часть денег, полученных Крымом от продажи предприятия «Массандра», направят на медицину, ЖКХ, соцполитику и образование, сообщила вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.
В Крыму рассказали, на что пойдут средства от продажи «Массандры»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом информирует «Крыминформ».

«Часть прогнозных доходов от реализации вышеуказанных акций — 2 млрд 837 млн рублей — планируется в данном бюджете направить на следующие расходы: Министерству здравоохранения — 1 млрд 217 млн рублей», — сообщила Кивико.

Минтруда и соцзащиты Крыма получит 155,4 млн рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми.

Минобразования получит 29 млн рублей на покупку учебников по русскому языку для учеников 8—9-х классов, а «Крымпатриотцентр» — 23 млн рублей на поддержку добровольческой и волонтёрской деятельности.

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