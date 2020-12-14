Музеи Московской области вновь открылись для посещения

Музеи в Московской области вновь можно посетить очно, сообщила глава Минкультуры региона Елена Харламова.

«У нас со вчерашнего дня (13 декабря. — RT) истёк срок действия ограничений, связанных с музеями на территории Московской области... Мы с сегодняшнего дня вполне себе можем работать как музеи офлайн», — цитирует её ТАСС.

Харламова отметила, что посетители вновь могут прийти в музеи и ознакомиться со всеми экспозициями.

Как передавал телеканал «360», с 21 октября в Подмосковье действовал запрет на посещение музеев и дворцово-парковых комплексов. В то же время прогулки по территории музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов были доступны.