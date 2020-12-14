Эксперт прокомментировал ситуацию в туротрасли

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан рассказал, какие туристические направления могут быть доступны для российских туристов.

Мкртчан в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» сообщил, что после того, как Греция ввела для туристов правило о двухнедельной изоляции, поездки в эту страну на отдых потеряли смысл.

«С прошлой недели они сделали 14 дней самоизоляции. То есть россияне могут въезжать, но они две недели должны быть в самоизоляции. Поэтому, если честно, о Греции можно забыть на какое-то время», — сказал он.

Мкртчан отметил, что всё больше стран начинают открываться «по-настоящему».

«Кстати, из хороших новостей — с 1 марта открывается Кипр. Первая страна Евросоюза, которая так широко распахивает двери для россиян. Это хорошая первая ласточка весенняя», — рассказал специалист.

Эксперт напомнил, что для российских туристов уже почти полноценно открыты Танзания, Турция, Куба, Оман, Абу-Даби и Дубай.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.