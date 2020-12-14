СК предъявил заочное обвинение судьям Литвы из-за событий 1991 года

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, 27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении российских граждан.

Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

Судьям заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК, проинформировала Петренко. Приняты меры к организации международного розыска.

Российские следователи возбудили уголовное дело против прокуроров и судей Литвы в июле 2018 года.