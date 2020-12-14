В Приангарье после гибели при пожаре женщины и двух детей возбуждено дело

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Следователи в Иркутской области возбудили дело по факту гибели при пожаре женщины и двух детей.
В Приангарье после гибели при пожаре женщины и двух детей возбуждено дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.

По данным ведомства, ещё одному ребёнку (девятилетнему мальчику) удалось спастись.

Ранее сообщалось, что ночью 14 декабря поступило сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Ермаки на Трактовой улице. Во время тушения пожара были обнаружены тела 29-летней женщины и двух детей в возрасте одного года и трёх лет.

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