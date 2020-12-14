У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В будущем предприниматели смогут с помощью портала подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов.
«Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости», — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.