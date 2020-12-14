У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение

Мобильное приложение появилось у московского инвестиционного портала. В настоящее время пользователям приложения доступен его основной функционал.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В будущем предприниматели смогут с помощью портала подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов.

«Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости», — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.