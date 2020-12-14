У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение

Короткая ссылка
Мобильное приложение появилось у московского инвестиционного портала. В настоящее время пользователям приложения доступен его основной функционал.
У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение
  • © pixabay.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В будущем предприниматели смогут с помощью портала подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов.

«Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости», — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить