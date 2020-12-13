Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За безупречную службу» председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу наградить знаком отличия «За безупречную службу» L лет Лебедева Вячеслава Михайловича — председателя Верховного суда России», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил председателя Счётной палаты Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.