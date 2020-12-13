Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия

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Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За безупречную службу» председателя Верховного суда страны Вячеслава Лебедева.
Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу наградить знаком отличия «За безупречную службу» L лет Лебедева Вячеслава Михайловича — председателя Верховного суда России», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил председателя Счётной палаты Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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