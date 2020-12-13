Председателя Верховного суда России наградили знаком отличия
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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу наградить знаком отличия «За безупречную службу» L лет Лебедева Вячеслава Михайловича — председателя Верховного суда России», — говорится в документе.
Ранее Путин наградил председателя Счётной палаты Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.