Консульство России в Одессе прекращает приём и выдачу документов
- @genconrfodessa
«В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности посетителей консульский приём и выдача готовых документов приостанавливаются в полном объёме», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что вопрос возобновления записи на приём в ограниченном формате будет рассмотрен после 11 января 2021 года с учётом решения украинских уполномоченных органов о карантинных мерах.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса на Украине достигло 872 228.