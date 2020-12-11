Консульство России в Одессе прекращает приём и выдачу документов

Консульство России в Одессе сообщило о прекращении приёма и выдачи документов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности посетителей консульский приём и выдача готовых документов приостанавливаются в полном объёме», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что вопрос возобновления записи на приём в ограниченном формате будет рассмотрен после 11 января 2021 года с учётом решения украинских уполномоченных органов о карантинных мерах.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса на Украине достигло 872 228.