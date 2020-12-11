Оперная певица Cветлана Касьян поздравила RT с 15-летием

Оперная певица Cветлана Касьян поздравила телеканал RT с 15-летием.

«Я музыкант, я вне политики, музыка вне политики, но замечаешь на гастролях, в поездках — а я много летаю и пою по всему миру, — что могут быть новости с недостоверной информацией, жёлтая пресса, а люди смотрят, слушают и верят тому, что они видят и слышат. Что касается RT — это уважаемый канал, можно быть уверенным, что до тебя донесут достоверную информацию. Для меня лично это дорогого стоит», — сказала Касьян.

Она отметила, что только настоящие профессионалы могут достичь такого успеха, и пожелала RT роста, удачи и креативных идей.

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе по случаю 15-летия RT пожелал телеканалу оставаться объективным.