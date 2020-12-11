Путин признался, что иногда при просмотре телепередач «оторопь берёт»

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Некоторый из ряда вон выходящий контент на телевидении надо ограничивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Путин признался, что иногда при просмотре телепередач «оторопь берёт»
  • РИА Новости

Журналистка Марина Ахмедова подняла вопрос морально-этических норм в СМИ, приведя в пример темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах.

«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берёт, я с вами полностью согласен», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, это во многом зависит от уровня культуры людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Он выразил надежду, что постепенно этот уровень будет подниматься, чтобы не «корёжить» сознание граждан, а наоборот, укреплять.

По его словам, здесь нужно действовать очень аккуратно, потому что жёсткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции.

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