В Липецкой области восстановили теплоснабжение

Короткая ссылка
Министерство энергетики России сообщило о восстановлении теплоснабжения в Липецкой области.
В Липецкой области восстановили теплоснабжение
  • Pixabay

Об этом говорится в материалах ведомства.

«В 16:00, по информации ПАО «Квадра», режим теплоснабжения и горячего водоснабжения восстановлен», — отмечается в заявлении.

Как указывает РИА Новости, ранее участок подающего трубопровода тепловой сети на территории Липецкой ТЭЦ-2 был отключён для устранения утечки. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались около 64,5 тыс. человек.

Ранее в городе Елабуга в Татарстане специалистам удалось восстановить теплоснабжение после прорыва теплотрассы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить