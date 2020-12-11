В Липецкой области восстановили теплоснабжение

Министерство энергетики России сообщило о восстановлении теплоснабжения в Липецкой области.

Об этом говорится в материалах ведомства.

«В 16:00, по информации ПАО «Квадра», режим теплоснабжения и горячего водоснабжения восстановлен», — отмечается в заявлении.

Как указывает РИА Новости, ранее участок подающего трубопровода тепловой сети на территории Липецкой ТЭЦ-2 был отключён для устранения утечки. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались около 64,5 тыс. человек.

Ранее в городе Елабуга в Татарстане специалистам удалось восстановить теплоснабжение после прорыва теплотрассы.