В Петербурге вручили награды отличившимся горожанам
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Среди лауреатов — деятели культуры, медицинские работники, работники промышленности.
В частности, главврач Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени Раухфуса Вячеслав Детков удостоен ордена Дружбы.
Медалями «За спасение погибавших» отмечены Марк Маклаков и Виктор Корнев.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге вручат премии авторам лучших молодёжных проектов.