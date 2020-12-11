В Петербурге вручили награды отличившимся горожанам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды отличившимся горожанам.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Среди лауреатов — деятели культуры, медицинские работники, работники промышленности.

В частности, главврач Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени Раухфуса Вячеслав Детков удостоен ордена Дружбы.

Медалями «За спасение погибавших» отмечены Марк Маклаков и Виктор Корнев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге вручат премии авторам лучших молодёжных проектов.