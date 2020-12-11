В Подмосковье появится сервис по отслеживанию эвакуированных автомобилей

Функция по отслеживанию эвакуированных автомобилей будет добавлена в приложение Системы-112 в Московской области, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Будет продолжено развитие мобильного приложения Системы-112 Московской области. Ближайшее нововведение — функция отслеживания местонахождения автомобиля в случае его эвакуации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что новая опция позволит максимально оперативно узнать, где находится машина, и забрать её со штрафстоянки.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.