В Подмосковье появится сервис по отслеживанию эвакуированных автомобилей

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Функция по отслеживанию эвакуированных автомобилей будет добавлена в приложение Системы-112 в Московской области, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Подмосковье появится сервис по отслеживанию эвакуированных автомобилей
  • © Komsomolskaya Pravda
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Об этом сообщает газета «Известия».

«Будет продолжено развитие мобильного приложения Системы-112 Московской области. Ближайшее нововведение — функция отслеживания местонахождения автомобиля в случае его эвакуации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что новая опция позволит максимально оперативно узнать, где находится машина, и забрать её со штрафстоянки.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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