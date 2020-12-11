В Подмосковье продлили меры соцподдержки на 2021 год

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В Московской области продлили все существующие меры социальной поддержки на 2021 год.
В Подмосковье продлили меры соцподдержки на 2021 год
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Была упрощена подача заявлений за назначением мер. А некоторые меры социальной поддержки продлевались автоматически», — сказала на пресс-конференции министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По её словам, в бюджете на следующий год меры поддержки сохранены в полном объёме, средства на их оказание также предусмотрены.

В 2020 году подмосковные власти выделили на эти цели 66,5 млрд рублей.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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