Юрист прокомментировала ситуацию со штрафами для должников по оплате ЖКУ

Генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина прокомментировала ситуацию со штрафами для должников по оплате ЖКУ.

«Если у людей к 1 января 2021 года будет просрочка платежа по ЖКУ, то с этого момента начнут начислять пени. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам Мухамедшиной, чтобы не увеличить сумму долга и начать новый год с чистого листа, собственники квартир должны успеть оплатить все квитанции.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.