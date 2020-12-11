Юрист прокомментировала ситуацию со штрафами для должников по оплате ЖКУ
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- РИА Новости
«Если у людей к 1 января 2021 года будет просрочка платежа по ЖКУ, то с этого момента начнут начислять пени. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги», — заявила она в беседе с Life.ru.
По словам Мухамедшиной, чтобы не увеличить сумму долга и начать новый год с чистого листа, собственники квартир должны успеть оплатить все квитанции.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.