В РСТ оценили программу туристического кешбэка

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил программу туристического кешбэка.

«Более чем оправдала. И мы, Российский союз туриндустрии, и Торгово-промышленная палата направили свои обращения и в правительство, и в Ростуризм Зарине Догузовой о том, чтобы продлить эту программу либо уже возобновить в следующем году», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, у некоторых операторов рост продаж продукта вырос до 40%, некоторые из них на 15—20% повысили свой объём.

Как отметил Барзыкин, самое основное — что в этой программе деньги получает покупатель напрямую.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.