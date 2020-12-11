В РСТ оценили программу туристического кешбэка

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил программу туристического кешбэка.
В РСТ оценили программу туристического кешбэка
  • Pixabay

«Более чем оправдала. И мы, Российский союз туриндустрии, и Торгово-промышленная палата направили свои обращения и в правительство, и в Ростуризм Зарине Догузовой о том, чтобы продлить эту программу либо уже возобновить в следующем году», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, у некоторых операторов рост продаж продукта вырос до 40%, некоторые из них на 15—20% повысили свой объём.

Как отметил Барзыкин, самое основное — что в этой программе деньги получает покупатель напрямую.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.

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