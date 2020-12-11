В Москве оценили работу цифровой туристической платформы RussPass

Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева заявила, что цифровая туристическая платформа RussPass практически стала «службой одного окна».

Об этом сообщает ТАСС.

«С её помощью можно запланировать своё индивидуальное путешествие, гостиницу», — сказала Проничева на Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым», который проходит 10 — 11 декабря в онлайн-формате.

Ещё один проект Мостуризма — платформа Moscow Travel Hub. Она объединяет турагентов, travel-стартапы, помогает отрасли общаться, придумывать новые сервисы.

«Наша общая задача — не просто выжить в непростых условиях и получить хорошие результаты этого сложного года, но и трансформироваться во что-то новое», — сказала Проничева.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.