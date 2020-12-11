В Москве оценили работу цифровой туристической платформы RussPass
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Об этом сообщает ТАСС.
«С её помощью можно запланировать своё индивидуальное путешествие, гостиницу», — сказала Проничева на Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым», который проходит 10 — 11 декабря в онлайн-формате.
Ещё один проект Мостуризма — платформа Moscow Travel Hub. Она объединяет турагентов, travel-стартапы, помогает отрасли общаться, придумывать новые сервисы.
«Наша общая задача — не просто выжить в непростых условиях и получить хорошие результаты этого сложного года, но и трансформироваться во что-то новое», — сказала Проничева.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.