В Москве оценили работу цифровой туристической платформы RussPass

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Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева заявила, что цифровая туристическая платформа RussPass практически стала «службой одного окна».
В Москве оценили работу цифровой туристической платформы RussPass
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает ТАСС.

«С её помощью можно запланировать своё индивидуальное путешествие, гостиницу», — сказала Проничева на Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым», который проходит 10 — 11 декабря в онлайн-формате.

Ещё один проект Мостуризма — платформа Moscow Travel Hub. Она объединяет турагентов, travel-стартапы, помогает отрасли общаться, придумывать новые сервисы.

«Наша общая задача — не просто выжить в непростых условиях и получить хорошие результаты этого сложного года, но и трансформироваться во что-то новое», — сказала Проничева.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.

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