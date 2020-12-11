В ГД оценили идею налогового вычета для бизнеса за инвестиции в науку
- РИА Новости
Так, Гутенёв предлагает в этом процессе соблюсти определённые пропорции.
«Допустим, половина или две трети от объёма пожертвования возвращается обратно в качестве преференций по налогам», — отметил депутат.
По его мнению, и в этом случае было бы много коммерческих структур, которые готовы таким образом направить часть собственных средств для создания научно-технических заделов в тех или иных отраслях.
«В данный же момент переложить всё на плечи государства... было бы, наверное, не совсем правильно», — добавил Гутенёв.
При этом он подчеркнул, что это предложение затрагивает очень важную составляющую.
«Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении», — заключил он.
Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки.
Подробнее — в материале RT.