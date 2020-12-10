Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 40%

Пассажиропоток в Петербургском метрополитене снизился на 40%. Предприятие перешло на зимний режим работы. С 1 декабря изменилось время открытия и закрытия вестибюлей конечных станций.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

«В настоящее время пассажиропоток составляет 60%, при этом количество составов рассчитано на 90% от показателей прошлого года. В часы пик средняя наполняемость одного вагона на самых загруженных станциях составляет сегодня не более 112 человек при допустимой вместимости 170 человек», — отметили в пресс-службе.

Интервал между поездами составляет в среднем 2,5 минуты в часы пик, в остальное время — 3,5 минуты.

Ранее kp.ru сообщал, что пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга снизился на 35% по сравнению с 2019 годом.