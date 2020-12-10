В 2021 году планируют открыть 14 станций МЦД
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«С начала года 14 остановочных пунктов открыто, в ближайшее время планируем завершить реконструкцию станции Подольск на МЦД-2», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в следующем году должно быть завершено строительство пяти новых и реконструкция девяти станций МЦД.
Ранее kp.ru сообщал, что в Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции.