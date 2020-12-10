В 2021 году планируют открыть 14 станций МЦД

В 2021 году планируют открыть 14 станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«С начала года 14 остановочных пунктов открыто, в ближайшее время планируем завершить реконструкцию станции Подольск на МЦД-2», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в следующем году должно быть завершено строительство пяти новых и реконструкция девяти станций МЦД.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции.