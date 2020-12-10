В Россию из Франции экстрадировали мужчину, признанного виновным в похищении человека

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Франции экстрадировали Гусейна Магомедова для приведения в исполнение приговора Буйнакского городского суда Дагестана от 11 марта 2011 года.

Мужчина был признан виновным по статьям «Похищение человека», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Магомедов скрылся от правоохранительных органов, поэтому его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. В апреле 2018 года мужчину задержали во Франции, после чего Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче, который был удовлетворён.

Ранее mk.ru сообщал, что из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей.