Из Греции в Россию экстрадировали двух граждан для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Греции экстрадировали двух граждан — Максима Боднара (для привлечения к уголовной ответственности) и Хвичи Чоговадзе (для отбывания наказания).

По версии следствия, в октябре 2015 года в Карелии Боднар в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, но вскоре был задержан. Находясь в служебной машине, он несколько раз ударил полицейского.

Чоговадзе, как установлено Фрунзенским районным судом Ярославской области, совершил кражу, за что в январе 2001 года был приговорён к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оба мужчины скрылись от правоохранительных органов. В разное время их задержали на территории Греции. Генпрокуратура России подготовила соответствующие запросы об их выдаче, которые были удовлетворены.

Ранее mk.ru сообщала, что из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей.