Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в октябре

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В Росстате сообщили, что ведомство продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в октябре
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом.

Так, количество летальных случаев в группе «COVID-19 как основная причина смерти» в октябре составило 11 630, в группе «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования» — 2266 случаев, «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента» — 1711 случаев, «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти» — 6964 случая.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, за сутки в России подтверждена смерть 562 пациентов с COVID-19, с начала пандемии скончались 45 280 человек.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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