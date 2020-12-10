Более 60 тысяч семей в Омской области получили выплаты на детей трёх — семи лет

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Более 60 тыс. семей в Омской области получили выплаты на детей трёх — семи лет, всего выдано свыше 4,1 млрд рублей.
Более 60 тысяч семей в Омской области получили выплаты на детей трёх — семи лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Обращаем ваше внимание на необходимость подачи заявления до 31 декабря 2020 года. Семьи с детьми от трёх до семи лет, которые ранее не оформляли эту меру социальной поддержки, могут подать заявление для назначения выплаты. Тогда выплата будет назначена с 1 января 2020 года, то есть начисление произойдёт за 12 месяцев текущего года», — заявила руководитель отдела по выплатам регионального Минтруда Наталья Бережная.

По её словам, если семья оформит право на выплату с нового года, то начисление средств будет производиться ежемесячно с даты обращения.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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