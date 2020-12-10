В ФССП рассказали о росте числа производств по должникам в Ставропольском крае

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Марина Захарова рассказала о росте числа производств по должникам в регионе.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«По сравнению с 2019 годом количество исполнительных производств увеличилось на 250 тыс. К сожалению, стабильный рост поступления отмечается уже не первый год», — сказала Захарова.

По её словам, в настоящее время в работе у судебных приставов находится более 982 тыс. производств.

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