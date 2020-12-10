В ФССП рассказали о росте числа производств по должникам в Ставропольском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
«По сравнению с 2019 годом количество исполнительных производств увеличилось на 250 тыс. К сожалению, стабильный рост поступления отмечается уже не первый год», — сказала Захарова.
По её словам, в настоящее время в работе у судебных приставов находится более 982 тыс. производств.
Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.