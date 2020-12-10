В ФССП рассказали о росте числа производств по должникам в Ставропольском крае

Короткая ссылка
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Марина Захарова рассказала о росте числа производств по должникам в регионе.
В ФССП рассказали о росте числа производств по должникам в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«По сравнению с 2019 годом количество исполнительных производств увеличилось на 250 тыс. К сожалению, стабильный рост поступления отмечается уже не первый год», — сказала Захарова.

По её словам, в настоящее время в работе у судебных приставов находится более 982 тыс. производств.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить