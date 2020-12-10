В Петербурге завели дело по факту возможных издевательств в детском саду

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту возможных издевательств в одном из детских садов. Статья — «Истязание».
В Петербурге завели дело по факту возможных издевательств в детском саду
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ. Информацию подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

Дело возбудили в ходе проверки коллективного заявления родителей воспитанников детского сада №19 Приморского района. По словам источника, обращение поступило в аппарат омбудсмена, а также в Следственный комитет, передаёт «Петербургский дневник».

В рамках доследственной проверки во вторник, 8 декабря, опросили пятерых детей, в среду, 9 декабря, — ещё троих.

Ранее стало известно, что в Петербурге следователи и полиция проверяют сообщения об издевательствах в одном из детских садов.

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