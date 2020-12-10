В КВЦ «Патриот» подвели итоги работы за пять лет

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В конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги работы за пять лет.
В КВЦ «Патриот» подвели итоги работы за пять лет
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За это время КВЦ стал одной из ведущих площадок для проведения как национальных, так и международных форумов, конгрессов и выставок.

Центр образован по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и занесён в книгу рекордов Вооружённых сил России как единственный в стране и первый в мире постоянно действующий выставочный центр инновационного типа, предназначенный для проведения крупных национальных и международных конгрессов и выставок.

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