В КВЦ «Патриот» подвели итоги работы за пять лет

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги работы за пять лет.

За это время КВЦ стал одной из ведущих площадок для проведения как национальных, так и международных форумов, конгрессов и выставок.

Центр образован по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и занесён в книгу рекордов Вооружённых сил России как единственный в стране и первый в мире постоянно действующий выставочный центр инновационного типа, предназначенный для проведения крупных национальных и международных конгрессов и выставок.