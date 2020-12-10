Губернатор ЯНАО рассказал об изменениях в программе переселения

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что с 1 января 2021 года ямальцы, ожидающие переселения из ЯНАО по программе «Сотрудничество», смогут приобретать жильё не только в Тюменской области, но и в других регионах России.
Губернатор ЯНАО рассказал об изменениях в программе переселения
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам губернатора, власти прислушались к просьбам ямальцев, которые неоднократно просили о такой возможности.

«Порядок начисления выплат на приобретение жилья будет тем же. За основу будет браться среднероссийская стоимость», — уточнил Артюхов.

По подсчётам властей, нововведением смогут воспользоваться порядка 200 ямальских семей.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в Москве рассказали о площадках для программы реновации.

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