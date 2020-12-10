Губернатор ЯНАО рассказал об изменениях в программе переселения
- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU.
По словам губернатора, власти прислушались к просьбам ямальцев, которые неоднократно просили о такой возможности.
«Порядок начисления выплат на приобретение жилья будет тем же. За основу будет браться среднероссийская стоимость», — уточнил Артюхов.
По подсчётам властей, нововведением смогут воспользоваться порядка 200 ямальских семей.
Как ранее писала «Вечерняя Москва», в Москве рассказали о площадках для программы реновации.