Губернатор ЯНАО рассказал об изменениях в программе переселения

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что с 1 января 2021 года ямальцы, ожидающие переселения из ЯНАО по программе «Сотрудничество», смогут приобретать жильё не только в Тюменской области, но и в других регионах России.

Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам губернатора, власти прислушались к просьбам ямальцев, которые неоднократно просили о такой возможности.

«Порядок начисления выплат на приобретение жилья будет тем же. За основу будет браться среднероссийская стоимость», — уточнил Артюхов.

По подсчётам властей, нововведением смогут воспользоваться порядка 200 ямальских семей.

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