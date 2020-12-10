В Раменском открылся новый тепличный комплекс

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Тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады открыли в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
В Раменском открылся новый тепличный комплекс
  • ©msh.mosreg.ru

«Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, рассады цветов и овощей, а также посадочного материала введён в строй в Раменском. Теплицу построила компания «ЦветКом». Мощность проекта составляет более 10 млн штук рассады цветочных культур в год», — сказал Воскресенский.

Как передаёт телеканал «360», «ЦветКом» — лидер российского рынка по производству цветов и садовых растений, завершил строительство теплиц на площади 0,8 га. Продолжаются работы по возведению теплиц на площади 1,5 га. В проект инвестировали 100 млн рублей.

В Московской области работает около десяти крупных цветочных теплиц. Их общая производственная площадь составляет более 35 га.

По сообщениям сайта «Крыминформ», в Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев.

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