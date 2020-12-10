Подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти» получил национальную премию
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Об этом пишут «Известия».
Награду вручил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заместителю директора Центрального музея Вооружённых сил России Евгении Гладких в ходе Всероссийского патриотического форума 10 декабря.
«Дорога памяти» — часть храмового комплекса, возведённого военными строителями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Зрителям представлены исторические экспонаты времён войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС Российской Федерации.
Как ранее сообщал сайт «Аргументы и факты», Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.