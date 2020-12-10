В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новгородской области.
Несколько дней назад в квартире на бульваре Лёни Голикова был обнаружен труп 63-летнего хозяина жилья с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и затылка.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. После проведения ряда оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен 43-летний знакомый погибшего, житель Великого Новгорода. Подозреваемый был задержан.
Следствием предварительно установлено, что в день убийства злоумышленник распивал спиртное с погибшим у него дома. В ходе возникшего конфликта он взял нож и нанёс хозяину квартиры более 20 ранений, после чего тот скончался на месте.
По факту совершения преступления СУ СК России по Новгородской области возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство».
В августе сайт «Реальное время» сообщал о вынесении в Москве приговора по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского.