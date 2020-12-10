В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве

В Великом Новгороде полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новгородской области.

Несколько дней назад в квартире на бульваре Лёни Голикова был обнаружен труп 63-летнего хозяина жилья с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и затылка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. После проведения ряда оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен 43-летний знакомый погибшего, житель Великого Новгорода. Подозреваемый был задержан.

Следствием предварительно установлено, что в день убийства злоумышленник распивал спиртное с погибшим у него дома. В ходе возникшего конфликта он взял нож и нанёс хозяину квартиры более 20 ранений, после чего тот скончался на месте.

По факту совершения преступления СУ СК России по Новгородской области возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство».

В августе сайт «Реальное время» сообщал о вынесении в Москве приговора по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского.