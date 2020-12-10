Патрушев поздравил RT с 15-летием
- РИА Новости
«Благодаря профессионализму и уникальному подходу новостные и документальные телеканалы RT прошли испытание временем и стали по праву одними из самых авторитетных, интересных и популярных, символом правды о жизни России, источником достоверной и оперативной информации со всех уголков мира», — заявил он.
Патрушев пожелал каналу творческих успехов, новых долгосрочных проектов, неиссякаемой энергии.
Ранее телеканал с 15-летием поздравил президент России Владимир Путин.
Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают.