По факту ЧП на автомойке в Нижегородской области возбуждено дело
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл 9 декабря в городе Володарске, в помещении здания на Больничной улице. Во время заправки оборудования произошёл хлопок с последующим возгоранием.
В результате происшествия четыре женщины в возрасте от 30 до 40 лет и один мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Четверых пострадавших доставили в городскую больницу, состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое, двоих — как тяжёлое, один потерпевший получил лёгкие травмы.
По данным СУ СК, предварительно установлено, что на первом этаже здания находилась организация, которая занимается заправкой противопожарного оборудования.