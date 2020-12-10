По факту ЧП на автомойке в Нижегородской области возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после ЧП в помещении автомойки в Нижегородской области.
По факту ЧП на автомойке в Нижегородской области возбуждено дело
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл 9 декабря в городе Володарске, в помещении здания на Больничной улице. Во время заправки оборудования произошёл хлопок с последующим возгоранием.

В результате происшествия четыре женщины в возрасте от 30 до 40 лет и один мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Четверых пострадавших доставили в городскую больницу, состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое, двоих — как тяжёлое, один потерпевший получил лёгкие травмы.

По данным СУ СК, предварительно установлено, что на первом этаже здания находилась организация, которая занимается заправкой противопожарного оборудования.

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