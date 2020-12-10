В Москве провели онлайн-уроки для волонтёров

Более 200 человек стали участниками онлайн-уроков, посвящённых добровольческой деятельности, которые разработал и провёл центр «Мосволонтёр».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На занятиях учащиеся не только узнают о разных направлениях добровольчества, но и знакомятся с различными профессиями, улучшают свои навыки работы в команде и лидерские качества», — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский.

На онлайн-уроках участники отвечают на вопросы экспертов, а также участвуют в викторине, победители которой получают подарки.

Добрые уроки являются частью проекта «Первый шаг». Сообщается, что с начала года удалось провести десять офлайн-занятий, на которых присутствовали более 300 человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье мобильные бригады доставляют продукты пожилым жителям на самоизоляции.