В Москве провели онлайн-уроки для волонтёров

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Более 200 человек стали участниками онлайн-уроков, посвящённых добровольческой деятельности, которые разработал и провёл центр «Мосволонтёр».
В Москве провели онлайн-уроки для волонтёров
  • © Евгений Одиноков/РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На занятиях учащиеся не только узнают о разных направлениях добровольчества, но и знакомятся с различными профессиями, улучшают свои навыки работы в команде и лидерские качества», — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский.

На онлайн-уроках участники отвечают на вопросы экспертов, а также участвуют в викторине, победители которой получают подарки.

Добрые уроки являются частью проекта «Первый шаг». Сообщается, что с начала года удалось провести десять офлайн-занятий, на которых присутствовали более 300 человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье мобильные бригады доставляют продукты пожилым жителям на самоизоляции.

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