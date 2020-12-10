В ЦВО рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Начальный этап вакцинации от коронавируса завершился в Центральном военном округе, сообщает пресс-служба ЦВО.
В ЦВО рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах», — цитирует Интерфакс сообщение.

Вакцинацию вторым компонентом военные планируют завершить до 30 декабря.

В ближайшее время в Центральный военный округ ожидается поставка ещё 9 тыс. доз вакцины.

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