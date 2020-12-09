В Калининградской области выявили 1,5 тысячи коррупционных нарушений

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Прокуратура Калининградской области выявила 1511 нарушений закона в сфере противодействия коррупции за январь — ноябрь 2020 года.
В Калининградской области выявили 1,5 тысячи коррупционных нарушений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство.

За нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия уволены 11 должностных лиц.

К административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлекли 69 человек.

Для решения вопроса об уголовном преследовании по результатам общенадзорных проверок направлено 24 материала. Возбуждено 23 уголовных дела.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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