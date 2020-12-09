Песков опроверг информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг наличие у лидера России Владимира Путина двух идентичных кабинетов в разных резиденциях, чтобы было непонятно, где именно он работает.
Песков опроверг информацию о двух идентичных кабинетах у Путина
  • РИА Новости

«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — сказал Песков.

Он отметил, что «у президента много кабинетов в разных городах».

Песков добавил, что информация о передвижениях главы государства, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.

Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые кабинеты-двойники в разных резиденциях, чтобы его точное местонахождение было неизвестно.

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