Песков опроверг информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг наличие у лидера России Владимира Путина двух идентичных кабинетов в разных резиденциях, чтобы было непонятно, где именно он работает.

«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — сказал Песков.

Он отметил, что «у президента много кабинетов в разных городах».

Песков добавил, что информация о передвижениях главы государства, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.

Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые кабинеты-двойники в разных резиденциях, чтобы его точное местонахождение было неизвестно.