Песков опроверг информацию о двух идентичных кабинетах у Путина
- РИА Новости
«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — сказал Песков.
Он отметил, что «у президента много кабинетов в разных городах».
Песков добавил, что информация о передвижениях главы государства, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.
Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые кабинеты-двойники в разных резиденциях, чтобы его точное местонахождение было неизвестно.