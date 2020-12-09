В Омской области вынесли приговор по делу о нападении на ветерана

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Марьяновский районный суд Омской области признал двух местных жителей виновными в нападении на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
В Омской области вынесли приговор по делу о нападении на ветерана
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Инцидент произошёл ночью 9 апреля 2020 года.

По данным следствия, двое жителей деревни Усовка Марьяновского района Омской области 31 года и 34 лет в нетрезвом состоянии проникли в дом ветерана. Зная, что тот проживает один и не может оказать сопротивление, молодые мужчины напали на него.

Как сообщает Gorod55, пенсионер отдал нападавшим 13 тыс. рублей, которые фигуранты потратили.

Суд назначил виновным наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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