В Омской области вынесли приговор по делу о нападении на ветерана

Марьяновский районный суд Омской области признал двух местных жителей виновными в нападении на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Инцидент произошёл ночью 9 апреля 2020 года.

По данным следствия, двое жителей деревни Усовка Марьяновского района Омской области 31 года и 34 лет в нетрезвом состоянии проникли в дом ветерана. Зная, что тот проживает один и не может оказать сопротивление, молодые мужчины напали на него.

Как сообщает Gorod55, пенсионер отдал нападавшим 13 тыс. рублей, которые фигуранты потратили.

Суд назначил виновным наказание в виде восьми и девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.