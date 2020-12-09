В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждена смерть 559 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончались 44 718 человек.

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