В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом

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За сутки в России подтверждена смерть 559 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончались 44 718 человек.
В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев... За весь период по России умерли 44 718 человек», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 562 человека с COVID-19.

Ранее стало известно, что более 80 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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