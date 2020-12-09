В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом
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«За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев... За весь период по России умерли 44 718 человек», — говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 562 человека с COVID-19.
Ранее стало известно, что более 80 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.