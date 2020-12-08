В Москве умерли ещё 75 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умер 9571 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба.

© РИА Новости / Илья Питалев