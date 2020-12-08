В Москве умерли ещё 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умер 9571 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба.
- © РИА Новости / Илья Питалев
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Всего в столице зарегистрирован 9571 летальный исход из-за COVID-19.
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