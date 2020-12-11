Российский постпред при ОЗХО назвал RT мягкой силой России

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в видеообращении по случаю 15-летия RT назвал телеканал мягкой силой России.

«Я давний пользователь канала RT. Что на работе, что дома у меня телевизор чаще всего настроен на эту волну», — рассказал Шульгин.

Он объяснил, что ему импонирует: «высокая оперативность, изложения материала строгие, сугубо профессиональный анализ».

На просьбу описать телеканал в трёх словах постпред заявил, что для него RT — это «мягкая сила России».

Отвечая на вопрос, почему RT так не любят на Западе, Шульгин предположил, что «наверное, дело в том, что журналисты RT подают информацию так, как она есть, без приукрашивания, без пресловутой политкорректности».

Он пожелал RT «не сворачивать с избранного курса, так держать».

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин в поздравлении по случаю 15-летия RT заявил, что телеканал является защитником России в информационном пространстве.