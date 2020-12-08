Назначен новый эпидемиолог пермского Минздрава

Главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Пермского края назначен Владислав Семериков, заведующий эпидемиологическим отделом Пермской краевой инфекционной больницы.

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приказ подписан. Семериков назначен главным внештатным эпидемиологом министерства», — прокомментировали в Минздраве.

Ранее Семериков уже занимал эту должность и оставил её в 2018 году.

Прежний главный эпидемиолог Минздрава Кирилл Овчинников продолжит трудиться по своему основному месту работы — в краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.