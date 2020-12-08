Назначен новый эпидемиолог пермского Минздрава
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Приказ подписан. Семериков назначен главным внештатным эпидемиологом министерства», — прокомментировали в Минздраве.
Ранее Семериков уже занимал эту должность и оставил её в 2018 году.
Прежний главный эпидемиолог Минздрава Кирилл Овчинников продолжит трудиться по своему основному месту работы — в краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.