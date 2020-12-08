Назначен новый эпидемиолог пермского Минздрава

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Главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Пермского края назначен Владислав Семериков, заведующий эпидемиологическим отделом Пермской краевой инфекционной больницы.
Назначен новый эпидемиолог пермского Минздрава
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приказ подписан. Семериков назначен главным внештатным эпидемиологом министерства», — прокомментировали в Минздраве.

Ранее Семериков уже занимал эту должность и оставил её в 2018 году.

Прежний главный эпидемиолог Минздрава Кирилл Овчинников продолжит трудиться по своему основному месту работы — в краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

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